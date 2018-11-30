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Beşiktaş'ın grubunda Malmö ile Genk yenişemedi

Malmö, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Genk ile 2-2 berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Malmö ile Genk İsveç'te karşılaştı. Beşiktaş'ın grubundaki kritik mücadelede Malmö ile Genk sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
 
Malmö'nün gollerini 65. dakikada Oscar Lewicki ve 67. dakikada Marcus Antonsson kaydetti. Genk'in gollerini ise 42. dakikada Alejandro Pozuelo ve 53. dakikada Joseph Paintsil attı.
 
Bu sonucun ardından Genk puanını 8'e çıkarırken, Malmö'nün puanı 6 oldu.
 
Beşiktaş gruptaki son maçında İstanbul'da Malmö'yü konuk edecek. Genk ise Belçika'da Sarpsborg'u konuk edecek.

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