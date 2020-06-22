İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8437
  • EURO
    7,7013
  • ALTIN
    386.519
  • BIST100
    115235
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın ilk transferi Fabrice N'Sakala
Spor

Beşiktaş'ın ilk transferi Fabrice N'Sakala

Beşiktaş Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katıyor... Siyah beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demokratik Kongolu sol bek ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.

22 Haziran 2020 Pazartesi 16:17 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:17
ABONE OL

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile anlaşmaya vardı.

Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak olan 29 yaşındaki sol bek, Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile yeni sözleşme yapmayı planlamayan siyah beyazlılar, N'Sakala transferi ile sol bek açığını kapatmayı hedefliyor.

Kariyerinde daha önce Fransa'nın Troyes ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, son 4 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyiyor.

Bu sezon Akdeniz ekibinde 29 kez görev yapan N'Sakala, 1 asist yaptı.

NTV

Teröristlere Pençe-Kaplan darbesi! Hepsi imha edildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.