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Spor

Beşiktaş'ın istediği Obbi Oulare maç kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Obbi Oulare, takımı Standat Liege'nin Cercle Brugge ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Oulare'nini takımdan ayrılması bekleniyor.

09 Ağustos 2020 Pazar 09:30 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 09:30
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Yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Standard Liege forması giyen Obbi Oulare için devreye girmişti. Oulare'nin takımı Standard Liege'in sezonun açılış karşılaşmasında Cercle Brugge ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadığı ifade edildi. Bu kararla birlikte oyuncunun takımdan ayrılmasının beklendiği de aktarıldı.

Voetbal24'e göre teknik direktör Philippe Montanier, hücum hattında Duje Cop ve Felipe Avenatti'yi kullanmak istiyor. Bu karar sonrası oyuncunun takımdan ayrılmasının beklendiği aktarılmakta.

Belçika içinden de talipleri olan oyuncu için en ciddi aday olarak Beşiktaş ifade edilmekte. Siyah-Beyazlılar'ın 1 yıllığına kiralamak istediği oyuncu için Standard Liege'in ise satma taraftarı olduğu belirtilmekte. İki taraf arasında yapılacak görüşmeler sonucunda transferin olumlu şekilde sonuçlanabileceği aktarılmakta. 

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