Süper Lig'de zirve yarışına tutunmaya çalışan ancak sakatlıklar nedeniyle büyük problem yaşayan Beşiktaş'ta sorunların ardı arkası kesilmiyor.

Takımın başına geldiğinde yaşanan bu durumdan dolayı eski kondisyonerleri suçlayan ve Fenerbahçe derbisi öncesi, "Sakat arkadaşlarımızın hepsi yakında dönecek" açıklamasını yapan teknik direktör Rıza Çalımbay dün üst üste iki şok daha yaşadı. Takımın orta sahadaki en etkili isimlerinden Gedson Fernandes ile sol bekte Umut Meraş ilk yarıda sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. İki oyuncunun da net durumu bugün yapılacak detaylı kontrollerden sonra belli olacak.

BU KADAR OLMAZ!

Bu sezon 20 farklı oyuncunun toplamda 41 kez sakatlık yaşadığı siyah- beyazlı takımdaki bu durum, "Bu kadarı da olmaz" yorumlarına neden oldu. Dün eklenen iki ismin dışında Beşiktaş'ta Masuaku, Rosier, Rashica, Colley ve Yakup Arda'nın da sakatlıkları devam ediyor.

NECİP BU KEZ ÖN LİBERO

Beşiktaş'ta takım kaptanı Necip Uysal, derbide orta sahada görev aldı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük oranda savunmanın göbeğinde oynayan Kartal'ın jokeri, bu kez orta alanda forma giydi. Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında ise Bailly ve Amartey'i sahaya sürdü. Sakatlığını atlatan Eric Bailly de ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada 11'de görev yapan Fildişi Sahilli yıldız, daha sonra sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyememişti.

İKİ KEZ DENEDİ OLMADI!

Derbinin 32. dakikasında bir pozisyon sırasında yerde kalan Gedson Fernandes, sonraki 5 dakika kendini denedi. İki kez sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar oyuna dönen Portekizli yıldız, üçüncüde kendini yere bıraktı. Gedson, bu sezon üçüncü kez sakatlanırken şimdiye kadar toplamda 5 maç kaçırdı.