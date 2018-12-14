Beşiktaş'ın kabusu Malmö! Sadece tek galibiyet

Beşiktaş, Malmö karşısında şansızlığını yine kıramadı. İsveç ekibiyle 6. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, Beşiktaş 4 maçta rakibine mağlup oldu.

Grubun ilk maçında Malmö'ye deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'daki karşılaşmada ise rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi.

Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 10 gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip, İsveç ekiplerine ise 6. kez yenildi. Bu ülke temsilcilerini 3 kez mağlup eden Beşiktaş, bir maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

(AA)