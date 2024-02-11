İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2024 Pazar / 2 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Ernest Muçi ve Al-Musrati listede yer aldı
Spor

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Ernest Muçi ve Al-Musrati listede yer aldı

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlıların iki yeni yıldızı Ernest Muçi ve Al-Musrati listede yer aldı.

11 Şubat 2024 Pazar 15:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Ernest Muçi ve Al-Musrati listede yer aldı
ABONE OL

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada, 7 oyuncunun kadroda olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Antalyaspor mücadelesinin ardından uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem olan Rachid Ghezzal ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç Mondihome Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmediler." denildi.

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Muçi ve Al-Musrati kadroda yer aldı.

İŞTE AÇIKLANAN KAMP KADROSU

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.