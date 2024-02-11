Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Ernest Muçi ve Al-Musrati listede yer aldı

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada, 7 oyuncunun kadroda olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Antalyaspor mücadelesinin ardından uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem olan Rachid Ghezzal ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç Mondihome Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmediler." denildi.

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Muçi ve Al-Musrati kadroda yer aldı.

İŞTE AÇIKLANAN KAMP KADROSU