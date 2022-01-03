Beşiktaş'ın Katar yolculuğu başladı

DHA 3 Ocak 2022 Pazartesi 15:21 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 15:21

5 Ocak Çarşamba günü TSİ 20.45'te Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş kafilesi, Doha'ya gitti. Siyah beyazlılar, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Doha'ya hareket etti.

Siyah beyazlı kafilede üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra Oğuzhan Özyakup da yer almadı.