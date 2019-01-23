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Beşiktaş'ın Luis Advincula ile ilgilendiği öne sürüldü

İSPANYA’DA Rayo Vallecano forması giyen ve bonservisi Meksika ekibi Tigres'te bulunan Perulu sağ bek Luis Advincula için Beşiktaş da devreye girdi.

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Peru basınına göre, Sevilla, Atletico Madrid ve Beşiktaş, Advincula ile ilgileniyor. 2018 Dünya Kupası’nın dikkat çeken isimlerinden olan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti. Güneş’in beğendiği isimlerden biri olan Advincula için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacağı gelen haberler arasında.

(Güneş)

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