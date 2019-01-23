Beşiktaş'ın Luis Advincula ile ilgilendiği öne sürüldü

Peru basınına göre, Sevilla, Atletico Madrid ve Beşiktaş, Advincula ile ilgileniyor. 2018 Dünya Kupası’nın dikkat çeken isimlerinden olan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti. Güneş’in beğendiği isimlerden biri olan Advincula için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacağı gelen haberler arasında.

(Güneş)