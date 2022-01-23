Beşiktaş'ın maçı ertelendi

AA 23 Ocak 2022 Pazar 13:40 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 13:40

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu 7. haftasında Beşiktaş Vodafone ile 1207 Antalyaspor arasında bugün oynanması gereken karşılaşma, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız ile 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü arasında bugün saat 13.00'te Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanması planlanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 7. hafta müsabakası, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.