Beşiktaş'ın PAOK 11'i! Beşiktaş - PAOK muhtemel ilk 11'ler

24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:37 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:37

Avrupa serüvenine PAOK maçı ile başlayacak olan Beşiktaş'ta tüm gözler bu maça çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın PAOK 11'i belli oldu. Zorlu maç öncesinde siyah beyazlı takımın taraftarları Beşiktaş - PAOK muhtemel ilk 11'leri merak ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kritik maça hazırlanan Beşiktaş, rakibi PAOK'u mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. İşte Beşiktaş - PAOK muhtemel ilk 11'ler...

Her iki takım 25 Ağustos Salı günü Yunanistan'da kozlarını paylaşacak ve corona virüsü pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak.Beşiktaş-PAOK maçı koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Seyircilerin alınmadığı mücadelede kazanan taraf Devler Ligi 3. eleme turuna yükselecek.

Yeni transferleri ve güçlenen kadrosu Beşiktaş, PAOK karşısında tur peşinde olacak.

BEŞİKTAŞ-PAOK MUHTEMEL 11'LER

İşte Yalçın'ın PAOK maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i

Beşiktaş'ın PAOK karşısındaki muhtemel 11'i: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba-Necip, Boyd, Mensah, N'Koudou ve Larin

Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Gökhan’ın olmadığı maçlarda Hollandalı oyuncuya sağ bekte görev vermiş ve performansından memnun kalmıştı. Sol bekte ise yeni transfer N’Sakala formaya yakın olan isim. Hücum hattının sağında Boyd'un, solunda ise N’Koudou’nun oynayacağı maçta muhtemel 11'lerin bu şekilde olacağı üzerinde duruluyor.

BEŞİKTAŞ BUGÜN SELANİK’TE

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın 21.00'de oynayacağı PAOK maçı için bugün Yunanistan'a gidecek. Saat 12.00'de özel uçakla Selanik'e hareket edecek siyah-beyazlılar, son çalışmasını 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Toumba Stadı'nda gerçekleştirecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile oyunculardan Atiba Hutchinson, antrenmandan önce 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.