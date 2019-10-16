‘Beşiktaş’ın peşinden koşalım’

BAŞKAN Fikret Orman’dan taraftarlara mesaj. Orman, Antalya’da yapılan Kartal Yuvası 2020 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu toplantısındaki konuşmasında, “Sakın hüzünlenmeyin. Bir yere falan gittiğim yok. Görevlerimiz değişmiş olacak. Beşiktaş seçimleri herkese hayırlı olsun. İnşallah bu sene de şampiyonluğu göğüsleriz. Benim size tavsiyem, hep Beşiktaş’ta kalalım. İnsanların değil, Beşiktaş’ın peşinde koşalım. Beşiktaş’ın mutluluğu için uğraşalım. Beşiktaş’ın mutsuzluğu için uğraşanların ömrünün uzun olmayacağını hep gördük” dedi.

Orman, Ahmet Nur Çebi’nin “Hakkımı helal etmiyorum açıklaması için de şunları söyledi: “Bizim aramızda duygusal bir bağ var, bunlar olur, bazıları dolduruşa getirir. Şu anda polemik olmasın ama günü gelirse cevap veririm, lafımı esirgemem. Başkan adayları öncelikle borcu nasıl düzeltebiliriz, şampiyonluğa nasıl oynarız onu anlatsınlar. Kimse geçmişe aday değil. Gelecek ile ilgili konuşmaları gerekiyor.”