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Spor

Beşiktaş'ın radarında ki Bruno Varela hakkında açıklama geldi!

Loris Karius'un yerine kaleci arayan Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Bruno Varela hakkında eski antrenöründen dikkat çeken açıklamalar geldi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 23:46 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 23:46
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Varela'nın Vitoria Setubal'de antrenörlüğünü yapan Carlos Ribeiro, bonservisi Benfica'da olan ve şu anda Ajax'ta kiralık olarak oynayan 25 yaşındaki kaleci ile ilgili ortaya çıkan Beşiktaş iddialarına değindi.

OYNARSA DAHA DA BÜYÜR

Portekiz basınına konuşan Riberio, “Şu anda biraz kötü bir dönemden geçiyor çünkü çok fazla oynayamadı. Beşiktaş'a gider ve oynarsa, geleceği açısından çok iyi olur. Oynarsa daha da büyür. Oynayacağı ve gelişeceği bir kulübe gitmek onun için çok yararlı olacak." dedi.

Riberio son olarak şu ifadeleri kullandı: "Varela'nın önünde bir seçim yolu var. 'Eğer Beşiktaş için oynarsam, tıpkı Vitoria'da olduğu gibi çabucak milli takıma çağrılacağıma inanıyorum.' diye düşünüyor. Vitoria'dayken harika bir sezon geçirmiş, bize çok puan kazandırmıştı. Benfica'da işler onun için iyi gitmedi." dedi.

BRUNA VARELA'NIN PERFORMANSI

Benfica ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Portekizli kaleci Varela, bu sezon kiralık olarak transfer olduğu Ajax'ta şans bulmakta oldukça zorlandı.

Onana'nın arkasında bekleyen Varela, ligde sadece 1 maçta forma giydi. 2-1 kaybedilen Groningen maçında oynayan Bruno Varela, kupada da 1 maçta şans buldu ve kalesini gole kapattı. 

(Ajansspor)

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