La Gazetta Dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Inter'in planlamalarında yer almayan Mehdi Taremi için harekete geçti. Siyah beyazlıların yanı sıra 32 yaşındaki golcü için Fulham ve bir Katar ekibi de devrede. İtalya ekibi, İranlı forveti takımdan göndermek istiyor.

Haberde, konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Mehdi Taremi, son dönemde olduğu gibi yeniden kulübün hizmetinde ama bu kez durum farklı. Çünkü Inter, ileri uçta yapısını değiştirdi; genç Pio Esposito ve yeni transfer Bonny'nin varlığı Taremi'nin rolünü iyice küçülttü. İranlı forvet de bu yeni durumu kabullendi. Teklif gelirse gitmeye hazır. Taremi ve Inter yönetimi yakın zamanda yüz yüze olmasa da görüş alışverişinde bulundu. Taraflar fikir birliğine vardı. Çünkü Taremi, Haziran ortasından beri ülkesi İran'da bulunuyor ve İsrail'le yaşanan çatışmalar nedeniyle oradan ayrılamıyor. Zaten Taremi'nin Inter'e geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz geldiği ilk sezonda beklentilerin altında kalması, işlerin pek yolunda gitmediğini göstermişti. Haziran ayındaki transfer hamleleriyle birlikte Taremi'nin takımdaki rolü iyice azaldı ve o da bu gerçekliği kabullendi. Yıllık 3 milyon euro maaşı olan oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.