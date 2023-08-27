Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için hazırladığı teklif belli oldu!

Beşiktaş yönetimi, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl için şartlarını zorluyor.

Alanyaspor ile görüşmeler yeniden hız kazanırken; Beşiktaş'ın transferi 1 milyon euro bonservis bedeliyle bitirmek istiyor.

Siyah-beyazlılar Akdeniz ekibinden ödeme için 4 eşit taksit talep etti.

TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?

11 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Hacettepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Göztepe, Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.

Sol bekte forma giyen Tayfur Bingöl, orta sahanın solunda da oynayabiliyor. 1.80 cm boyundaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...