İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdiler! Agustin Rossi için 10 milyon euro şartı
Spor

Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdiler! Agustin Rossi için 10 milyon euro şartı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde pek çok farklı isim yer alırken Agustin Rossi için Flamengo'ya teklif yapıldığı öne sürüldü. Ancak kulüp yönetiminin teklifi yetersiz bularak 10 milyon euro şartı koyduğu belirtildi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ30 Mayıs 2026 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdiler! Agustin Rossi için 10 milyon euro şartı
ABONE OL

Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen Agustin Rossi için yaptığı teklifin Brezilya ekibi tarafından yetersiz bulunduğu öne sürüldü.

Brezilyalı gazeteci Pablo Raphael'in haberine göre siyah-beyazlılar, Arjantinli kaleci için Flamengo'ya 5 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak Brezilya temsilcisinin bu rakamı kabul etmediği belirtildi.

Haberde, Flamengo yönetiminin 30 yaşındaki file bekçisi için yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve bu seviyedeki bir teklifin transfer görüşmelerini hızlandırabileceği aktarıldı.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rossi'nin son dönemde performansıyla eleştirildiği, buna rağmen geçtiğimiz sezon Libertadores şampiyonluğunda önemli rol oynadığı vurgulandı.

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın daha önce farklı isimlerle de temas kurduğu ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yol verme kavgasında taksiciyi bıçakladı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.