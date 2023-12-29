Beşiktaş'ın teknik direktör listesine yeni isim

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor.

Yabancı olarak listede birçok isim bulunuyor. Son olarak ise listeye yeni bir isim girdi.

3 İSİM GÜNDEMDE

Alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik adam arayışlarına devam ediyor. Siyah - beyazlılar için birçok teknik adam ismi yazılsa da yakından ilgilenilen üç isim vardı. Bruno Genesio, Sergen Yalçın ve Andre Breitenreiter.

Sergen Yalçın, medyada gündeme gelen yabancı isimlere istinaden Uçar'dan özel talepte bulundu. Yalçın, "Beşiktaş çağırıyor ise gelmiyoruz diyemeyiz. Ancak medyadan takip ettiğim ve rahatsız olduğum bir durum var. Yönetim üç isim belirledi. Bunlar olmaz ise Sergen Yalçın olacak yaklaşımı... Böyle bir durumu kabul etmem söz konusu değil. Bunun dışında Beşiktaş ile sıkıntı yaşamam" diye konuştu.

YENİ ROTA LUIS VAN GAAL

Beşiktaş'ta son olarak listeye giren isim Louis van Gaal oldu. Şu anda ülkesi Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'a danışmanlık yapan tecrübeli teknik adam ile bir görüşme yapılacak. Ancak Van Gaal konusunda büyük bir pürüz bulunuyor.

Tecrübeli teknik adam, şu anda hocalığa geri dönme konusuna pek sıcak bakmıyor. Bu doğrultuda Beşiktaş Yönetimi, 72 yaşındaki çalıştırıcı ile masaya oturacak. Görüşmede Siyah-Beyazlı kulübün projeleri anlatılacak. Ayrıca Van Gaal'ın istekleri dinlenecek. Eğer taraflar orta yolu bulursa anlaşma sağlanabilir. Fakat ilk etapta hedeflenen şey, Van Gaal'ın yeniden hocalığa ikna edilmesi.