Beşiktaş'ın transfer listesindeki Oriol Romeu'dan açıklama

Beşiktaş'ın ilgilendiği Oriol Romeu, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Romeu yaptığı açıklamada, "Bu sezon zordu. Kendimi kötü hissettiğim, oynamaktan hoşlanmadığım zamanlar oldu." dedi.

Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili gelen soruya başarılı stoper, "Bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. İçimde gelecek sezon keyif alacağıma dair bir his oluşursa, Barcelona için her şeyimi veririm. Şimdilik söyleyeceklerim bu. Kendime karşı dürüst olmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İHTİMALİ ZOR

İspanyol basını, Barcelona'da forma giymekte zorluk çeken 32 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Romeu'nun eski takımı Girona'ya gidebileceği yazılırken, Beşiktaş seçeneğinin zor olduğu ifade edildi.

Bu sezon Barcelona'da toplamda 32 maça çıkan tecrübeli ön libero, 1 asist yaptı.