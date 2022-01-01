Beşiktaş'ın transferde tek hedefi Cenk Tosun

1 Ocak 2022 Cumartesi 15:37 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:37

Geçen sezonun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta, ağır bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Cenk Tosun, birkaç haftadır Everton'ın maç kadrolarına girerek kısa da olsa süre almaya başlamıştı. 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Cenk'in, yeniden Beşiktaş'a dönme durumu ise, kiralık ücretinin olmaması ve ikinci devrede alacağı paranın büyük bölümünün Everton tarafından karşılanması gibi fırsat şartlarına bağlı. Sözleşmesinin feshedilerek boşa çıkması da Beşiktaş için çok iyi bir seçenek olarak duruyor.

Siyah beyazlıların devre arasındaki asıl transfer hedefi ise kadro dışı bıraktığı Ljajic, N'Sakala, Lens ve Douglas'ı takımdan göndermek olacak.