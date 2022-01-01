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Spor

Beşiktaş'ın transferde tek hedefi Cenk Tosun

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmayı düşünmüyor. Ancak; siyah beyazlılar, bir fırsat transferi çıkarsa da hayır demeyecek. Bu fırsat transferinin önceliği ise santrfor olacak ve en yakın isim yine Cenk Tosun.

1 Ocak 2022 Cumartesi 15:37 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:37
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Geçen sezonun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta, ağır bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Cenk Tosun, birkaç haftadır Everton'ın maç kadrolarına girerek kısa da olsa süre almaya başlamıştı. 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Cenk'in, yeniden Beşiktaş'a dönme durumu ise, kiralık ücretinin olmaması ve ikinci devrede alacağı paranın büyük bölümünün Everton tarafından karşılanması gibi fırsat şartlarına bağlı. Sözleşmesinin feshedilerek boşa çıkması da Beşiktaş için çok iyi bir seçenek olarak duruyor.

Siyah beyazlıların devre arasındaki asıl transfer hedefi ise kadro dışı bıraktığı Ljajic, N'Sakala, Lens ve Douglas'ı takımdan göndermek olacak.

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