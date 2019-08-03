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Beşiktaş'ın Umut Meraş ısrarı sürüyor

Beşiktaş yönetimi daha önce gündemine aldığı Umut Meraş transferinde yeniden harekete geçti.

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Avusturya kampında gözle görünen eksiklik sonrası Beşiktaş yönetimi daha önce gündemine aldığı Umut Meraş transferinde yeniden harekete geçti.
 
Siyah-beyazlılar, Bursaspor ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı. Sabah'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki futbolcu için yeşil-beyazlı kulübe 12 milyon TL ödeyecek olan Beşiktaş, bu paranın 6 milyon TL'lik kısmını peşin, geri kalanını ise taksitler halinde verecek.
 
Milli sol bek geçen sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 30 maçta gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti.
 
 
 
 
 

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