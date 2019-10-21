Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’la girdiği seçim yarışını kazanmasının ardından daha mazbatayı almadan ekibiyle çalışmalarına başlayacak. Eski başkan Fikret Orman’dan kulübü, 2.8 milyar TL’lik borçla devralan Ahmet Nur Çebi, kulübün mali sıkıntılarını çözmek için harekete geçecek.

Gelecek sezon Avrupa Kupaları’na katılabilmek için UEFA’ya, ‘oyunculara borcumuz yoktur’ belgesini vermesi gereken Çebi, bu kurumla masaya oturacak.

Adayların açıklandığı gün KAP’a bildirilen tabloya göre ay sonuna kadar 105 milyon TL’lik ödeme yapması gereken 60 yaşındaki Başkan, UEFA’nın ardından Fikret Orman’ın zamanında imza atılan yapılandırma anlaşmasının detayları için Bankalar Birliği’yle görüşme gerçekleştirecek. Tecrübeli iş insanının, mali olarak yapacağı ilk işler arasında, kulüp personelinin yaklaşık 5 ayı bulan alacaklarını ödemesi bekleniyor.