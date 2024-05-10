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Spor

Beşiktaş'ın yeni forveti Milan'dan! Gündemdeki isim Sırp yıldız Luka Jovic

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transferde önceliği hücum hattına verdi. Siyah beyazlı ekip, Milan forması giyen Sırp forvet Luka Jovic için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim10 Mayıs 2024 Cuma 11:06 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni forveti Milan'dan! Gündemdeki isim Sırp yıldız Luka Jovic
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Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

GÜNDEMDEKİ İSİM JOVIC

Yeni sezonda bir forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan yönetimin gündemine Milan forması giyen Sırp forvet Luka Jovic'i aldığı öğrenildi.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Sezon başında İtalyan ekibi ile 1+3 yıllık kontrat imzalayan 26 yaşındaki golcü ve Milan'ın 3 yıllık çift taraflı opsiyonu kullanmayacağı için Jovic'in takımdan ayrılması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Yıldız golcünün durumunu yakından takip eden yönetimin, oyuncunun boşa çıkması halinde görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor.

9 GOL, 1 ASİST

Bu sezon 28 maça çıkan ve 9 gol, 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli golcüye güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.

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