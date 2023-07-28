Beşiktaş'ın yeni hedefi Demarai Gray

Hücuma takviye için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın peşinde olduğu isim Everton'dan Demarai Gray...

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Everton'ın kapısını çaldı.

Everton'ın ise Gray için beklentisinin yaklaşık 15 milyon euro olduğu belirtildi. Bu rakamın transfer için sorun olabileceği kaydedildi.

DEMARI GRAY KİMDİR?

Birmingham altyapısında yetişen Gray, kariyerinde Leicester City, Bayer Leverkusen ve Everton takımlarının formasını giydi.