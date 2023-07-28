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Spor

Beşiktaş'ın yeni hedefi Demarai Gray

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş kanat transferi için rotayı İngiltere kırdı. Siyah-beyazlılar, Everton'ın kapısını Demarai Gray transferi için çaldı.

28 Temmuz 2023 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni hedefi Demarai Gray
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Hücuma takviye için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın peşinde olduğu isim Everton'dan Demarai Gray...

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Everton'ın kapısını çaldı.

Everton'ın ise Gray için beklentisinin yaklaşık 15 milyon euro olduğu belirtildi. Bu rakamın transfer için sorun olabileceği kaydedildi.

DEMARI GRAY KİMDİR?

Birmingham altyapısında yetişen Gray, kariyerinde Leicester City, Bayer Leverkusen ve Everton takımlarının formasını giydi.

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