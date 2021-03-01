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Spor

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu açıklandı! Cenk Tosun ve Montero...

Beşiktaş'ın, Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Francisco Montero yer almadı.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 14:00 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:00
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Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Francisco Montero kadroda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Malatya'ya gidecek Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin Nkoudou, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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