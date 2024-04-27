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Spor

Beşiktaş'ın yeni stoperi Arjantin'den!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Estudiantes forması giyen Zaid Romero'ya çevirdi.

Takvim27 Nisan 2024 Cumartesi 13:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni stoperi Arjantin'den!
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Yeni sezonda kadrosuna stoper takviyesi yapması beklenen ve bu mevki için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi.

GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde gündemine aldığı Estudiantes'in Arjantinli stoperi Zaid Romero'yu takımının Gremio ile oynadığı Libertadores Kupası maçında izlettiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın görevlendirdiği scoutların oyuncuyu yakından takip ettiği ve gelecek raporlara göre sezon sonu harekete geçilebileceği öğrenildi.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Estudiantes formasıyla 17 resmi maça çıkan Zaid Romero bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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