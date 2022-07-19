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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Uzunhan'ın maliyeti belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını ve maliyetini açıkladı.

DHA19 Temmuz 2022 Salı 19:59 - Güncelleme:
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Beşiktaş, İstanbulspor'un genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'a 2 milyon Euro + KDV transfer bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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