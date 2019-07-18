Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd kampa katıldı
Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, Riva'daki TFF Hasan Doğan Tesisleri'ne gelerek kampa katıldı.
Siyah beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Tyler Boyd'un kampa katıldığı açıklandı.
Beşiktaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Yeni transferimiz Tyler Boyd, Riva kampına katıldı"
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.