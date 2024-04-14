Beşiktaş'ın zor hedefi Atletico Madridli Mario Hermoso

Kadrosuna lider özelliklere sahip bir stoper takviyesi yapmak için harekete geçen Beşiktaş, İspanya Ligi ekibi Atletico Madrid'de oynayan Mario Hermoso'yu gündemine aldı. Atletico Madrid'den yeni sözleşme teklifi almayan 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonu itibarıyla La Liga devinden ayrılacağı öğrenildi.

2019'dan beri Atletico'da görev alan 1.84 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 25 milyon Euro değer biçiliyor. Sol bek de oynayabilen Hermoso'ya İspanya dışında Almanya'dan da talip olan kulüplerin bulunduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Bu sezon Atletico Madrid'de tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Hermoso, 2 gol atarken, 1 de asist katkısı yaptı. Real Madrid altyapısından yetişen ve 2021'de 35 milyon Euro değeri olan Hermoso, Espanyol ve Kastilya ekiplerinde de oynadı.

İTALYANLAR İLE ANILDI

İspanya Milli Takımı'nda 5 kez forma giyen Hermoso'nun adı Inter ve Juventus ile de transferde anılmıştı.