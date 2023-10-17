Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu iddialarına cevap verdi.

Torunoğulları, yaptığı açıklamada o dönem Barış Alper Yılmaz'ın transferi için görüşmeler yapıldığını ancak milli futbolcunun Galatasaray'ın tercih ettiğini söyledi.

"TÜM GAYRETLERİMİZE RAĞMEN G.SARAY'I SEÇTİ"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, "Barış Alper Yılmaz ismi özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021-22 sezonu başında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU GÜNDEME GELMEDİ"

Öte yandan Erdal Torunoğulları, Kerem Aktürkoğlu iddialarını ise yalanladı. Beşiktaş'ın eski yöneticisi, "Kerem Aktürkoğlu ismi ne o tarihlerde görev yapan teknik heyetimiz ne de scout ekibimiz tarafından kesinlikle gündeme getirilmemiştir." dedi.