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Spor

Beşiktaş'ta 2023-2024 sezonu için kombine yenileme başladı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmaları için kombine yenileme dönemi başladı.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 2023-2024 sezonu için kombine yenileme başladı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarlar, 2023-2024 futbol sezonunda Vodafone Park'ta oynanacak iç saha karşılaşmalarını (UEFA Avrupa Konferans Ligi hariç) kapsayan kombinelerini bugünden itibaren yenileyebilecek.

Futbolseverler, yenileme işlemlerini "www.passo.com.tr", "Passo Mobil" ve Vodafone Park'ta bulunan kombine satış ofisinden yapabilecek.

Kombine yenileme dönemi, 6 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Yeni sezon öncesi 35 bin ile 4 bin 500 lira arasında belirlenen kombine yenileme fiyatları şöyle:

1. Kategori: 35 bin lira

102-125 Blok: 32 bin 500 lira

2. Kategori: 29 bin 500 lira

3. Kategori: 25 bin 500 lira

4. Kategori: 23 bin 500 lira

5. Kategori: 21 bin

6. Kategori: 18 bin 500 lira

Doğu üst: 12 bin 500 lira

7. Kategori: 6 bin lira

8. Kategori: 5 bin 500 lira

Kuzey Üst: 4 bin 500 lira.

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