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Spor

Beşiktaş'ta 4 isim ilk 11'e dönüyor

Teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayıran Beşiktaş'ta 4 oyuncu ilk 11'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Sabah16 Nisan 2024 Salı 10:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 4 isim ilk 11'e dönüyor
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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılışı bazı futbolcular için takıma geri dönüş anlamına geliyor.

TAYYİP TALHA VE DEMİR EGE DÖNÜYOR

Özellikle Tayyip Talha Sanuç ve Demir Ege Tıknaz için yeni bir şans doğdu. Bu iki futbolcu, 4-0'lık Pendikspor mağlubiyetin ardından Portekizli teknik direktör tarafından gözden çıkarılmış ve şans bulamamıştı. Topraktepe'nin çalıştığı 3 maçlık sürecin tamamında oynayan Tayyip Talha'nın formasını geri alması bekleniyor. Serdar Topraktepe'nin genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'a da sezonun kalan bölümünde görev verebileceği belirtiliyor.

AL MUSRATI 11'E

Başakşehir maçında 19 dakika süre alan, Yılport Samsunspor mücadelesinde ise forma giyemeyen Al Musrati de 11'deki yerine dönecek. Santos, Libyalı oyuncuya son maçlarda süre vermemişti.

WORRALL FORMA BEKLİYOR

Devre arasında transfer edilen Joe Worrall da forma şansı bekliyor. Ligde 3 maçta görev alan İngiliz stoper, son maçta teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

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