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Spor

Beşiktaş'ta 4 isim kart sınırda!

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

22 Ocak 2024 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 4 isim kart sınırda!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında salı günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Yukatel Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de bu maçta sahada olamayacak.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Adana Demirspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sahasındaki son 4 maçta 3 mağlubiyet yaşadı

Beşiktaş, sahasında oynadığı son 4 lig müsabakasının 3'ünde mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, iç sahadaki son karşılaşmada ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurdu.

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