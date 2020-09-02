Beşiktaş'ta Aboubakar kararsızlığı!

02 Eylül 2020 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 11:36

2016-17'de Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, bir kez daha siyah beyazlıların gündemine geldi. Menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen 28 yaşındaki futbolcu, yönetimde ikileme neden oldu. Transferden sorumlu idarecilerin, dizindeki problem nedeniyle Kamerunlu'ya soğuk baktığı, teknik ekibin ise "Sağlık raporlarına göre transfer edilebilir" raporu verdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Aboubakar'ın menajerine "Bizden haber bekleyin" mesajı gönderildi.

Porto'da 3 milyon euro alan oyuncu, 1.5 milyon euroya inmeye olumlu yaklaştı ancak yönetim rakamı 750 bin euroya çekmek istiyor.

Sabah