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Beşiktaş’ta Adem Ljajic devre arasını bekliyor

Beşiktaş’ta Lokomotiv Moskova’dan teklif aldığı konuşulan Adem Ljajic, geleceği ile ilgili kararı vermek adına devre arasını bekliyor.

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Beşiktaş’ta bir türlü beklentileri karşılayamayan ve son olarak Rus ekibi Lokomotiv Moskova’dan teklif aldığı konuşulan Adem Ljajic’i sıkıntı bastı.
 
İlk 11’deki yeri artık garanti olmayan ve Konyaspor mücadelesi öncesi de yedek bekleme ihtimali bulunan Llajic’in, Ocak ayının beklediği öğrenildi.
 
Sırp oyuncunun, ilk yarının sonlarına doğru hem teknik ekip hem de yönetimle bir durum değerlendirmesi yaparak, geleceğinin netleştirmesi bekleniyor. 
 
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