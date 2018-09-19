Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı yarın ki maçta yok

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Correia, dizindeki ağrı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Sarpsborg maçında forma giyemeyecek.

2 gündür tedavisi süren Adriano bu akşamki idmanda da yer almazken, tecrübeli futbolcunun yarınki maçta da sahada olamayacağı öğrenildi.

Beşiktaş, Sarpsborg maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın sahasında Norveç'in Sarpsborg takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, basına açık 15 dakikalık bölümde pas çalışması gerçekleştirdi.

Şenol Güneş, antrenman öncesi Ryan Babel ile kısa bir görüşme yaptı. Dizinde ağrı hisseden ve tedavi olan Adriano Correia, çalışmada yer almadı.