Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye 'Aday ol' baskısı arttı
Beşiktaş’ta 12 Mayıs’ta yapılacak seçim öncesi Ahmet Nur Çebi'ye, “Aday ol” baskısı arttı. Çebi için ikna turlarının süreceği öne sürüldü.
Kartal'da kongre rüzgarları esiyor... 12 Mayıs'ta yapılacak Genel Kurul'da Çebi'nin adaylığını koyması için camiada büyük bir hareketliliğin olduğu öğrenildi.
GÖZLER ÇEBİ'DE
60 yaşındaki isim için şimdiden 1400'e yakın kongre üyesinden imza toplandığı gelen bilgiler arasında. Geçen hafta kongredede aday olmayı düşünmediğini söyleyen Ahmet Nur Çebi için ikna turlarının süreceği öğrenildi. Çebi'nin geri adım atmayacağı merakla bekleniyor
ÇEBİ İÇİN KRİTİK GÜNLER
Daha önce aday olmayı düşünmediğini söyleyen Ahmet Nur Çebi'nin kendisine, "Aday ol" baskısından sonra vereceği karar netleşmedi..
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