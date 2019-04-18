13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8029
  • 6,5439
  • 237.633
  • 96.886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye 'Aday ol' baskısı arttı

Beşiktaş’ta 12 Mayıs’ta yapılacak seçim öncesi Ahmet Nur Çebi'ye, “Aday ol” baskısı arttı. Çebi için ikna turlarının süreceği öne sürüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kartal'da kongre rüzgarları esiyor... 12 Mayıs'ta yapılacak Genel Kurul'da Çebi'nin adaylığını koyması için camiada büyük bir hareketliliğin olduğu öğrenildi.
 
GÖZLER ÇEBİ'DE 
 
60 yaşındaki isim için şimdiden 1400'e yakın kongre üyesinden imza toplandığı gelen bilgiler arasında. Geçen hafta kongredede aday olmayı düşünmediğini söyleyen Ahmet Nur Çebi için ikna turlarının süreceği öğrenildi. Çebi'nin geri adım atmayacağı merakla bekleniyor
 
ÇEBİ İÇİN KRİTİK GÜNLER
 
Daha önce aday olmayı düşünmediğini söyleyen Ahmet Nur Çebi'nin kendisine, "Aday ol" baskısından sonra vereceği karar netleşmedi..
 
Takvim
 

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Rusya'da 9 Mayıs provası yapıldı

Rusya'da 9 Mayıs provası yapıldı

Terör örgütü gözünü çocuk ve gençlere dikti

Terör örgütü gözünü çocuk ve gençlere dikti

YSK'dan kritik mazbata kararı

YSK'dan kritik mazbata kararı

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Yerli Sarp-L göreve hazır

Yerli Sarp-L göreve hazır
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

Game of Thrones'un yeni bölümünde neler olacak

Game of Thrones'un yeni bölümünde neler olacak

Diriliş Ertuğrul'da yeni bir ayrılık daha! Ünlü isim diziye veda etti

Diriliş Ertuğrul'da yeni bir ayrılık daha! Ünlü isim diziye veda etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA