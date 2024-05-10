Beşiktaş'ta Al Musrati ile moral görüşmesi

Beşiktaş'ın ara transferde 12 milyon euroya kadrosuna kattığı Al Musrati şu ana dek umduğunu bulamadı.

Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Libyalı orta saha, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü'ne karşı ilk 11'de sahaya çıkarken sadece 45 dakika sahada kalabildi.

TEKNİK EKİP VE İDARECİLER DEVREYE GİRDİ

Rekor transferin başlangıç performansı taraftarı da memnun etmezken, Musrati'nin mental olarak da geri çekildiği bu nedenle teknik ekip ve idarecilerin devreye girdiği kaydedildi. 29 yaşındaki orta saha ile görüşülürken kendisine duyulan güven yinelendi.

"KALİTENİ HERKES BİLİYOR"

Musrati'ye bu düşüşün geçici olduğu ve takılı kalmaması gerektiği aktarılırken "Gelecek sezon sana çok ihtiyacımız olacak, şimdi kalan maçları iyi bitirelim. Sen bizim için önemli bir oyuncusun, beklentimiz de büyük. Kaliteni herkes biliyor, hep beraber toparlanacağız" ifadeleri kulüp idarecileri ve hocaları tarafından iletildi.