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Spor

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA12 Kasım 2021 Cuma 18:27 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 18:27
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen kontrol pas çalışması ve minik kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 15 Kasım Pazartesi günü devam edecek.

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