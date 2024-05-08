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Spor

Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıklarına başlandı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 16:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi başladı
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda dünkü MKE Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular idmana ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandı.

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 10 Mayıs'ta devam edecek.

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