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Spor

Beşiktaş'ta Alex Teixeira çatlağı! ''İade edin''

Alex Teixeira, Beşiktaş'ın evinde Göztepe'yi konuk ettiği maça damga vurdu. Maçta yoklara oynayan Alex Teixeira'ya siyah-beyazlı taraftarlardan tepki yağdı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 3 golle takımına katkıda bulunabildi.

star.com.tr10 Şubat 2022 Perşembe 22:55 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 22:57
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Alex Teixeira, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda evinde Göztepe ile karşılaştığı maçta kötü oyunuyla tepki çekti. Etkisiz bir performans sergileyen Alex Teixeira'yı sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar eleştiri yağmuruna tuttu.

BEŞİKTAŞ'TA ALEX TEIXEIRA HAYAL KIRIKILIĞI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde transfer edilen Alex Teixeira, Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yarattı. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Etkisiz bir performans sergileyen Teixeira, 73. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Siyah-beyazlı taraftarlar tecrübeli oyuncuyu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

ALEX TEIXEIRA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Yazın bedelsiz olarak kadroya katılan Alex Teixeira, bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıktı. Takımına yalnızca 3 gol ile katkıda bulunabilen 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon sakatlık nedeniyle tam 14 maçı kaçırdı. Oynadığı 18 maçın ise sadece 9'unda ilk 11'de yer aldı.

İşte taraftarların Alex Teixeira tepkilerinden bazıları:

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