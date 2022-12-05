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Spor

Beşiktaş'ta Antalya kampı başladı

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hazırlıklar teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam etti.

DHA5 Aralık 2022 Pazartesi 20:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Antalya kampı başladı
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Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürmek için gittiği Antalya kampında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması şeklindeki antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Gerçekleştirilen antrenmanı Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da takip etti,

Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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