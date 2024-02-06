İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5772
  • EURO
    32,8564
  • ALTIN
    1992.02
  • BIST100
    8818.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi devam ediyor
Spor

Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları devam etti.

IHA6 Şubat 2024 Salı 14:56 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi devam ediyor
ABONE OL

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yeni transfer Joe Worrall, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Kartal, Antalyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.