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Spor

Beşiktaş'ta Ante Rebic için ayrılık formülü aranıyor

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan Ante Rebic ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

19 Mart 2024 Salı 14:55 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Ante Rebic için ayrılık formülü aranıyor
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Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Ante Rebic, siyah beyazlı kulüpte hayal kırıklığı yarattı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, bu sezon idman ve maç performansıyla varlık gösteremeyen Rebic ile yollarını ayırmak isterken, sözleşmenin feshedilmesi için formül arayışlarına başlandı.

Bu sezon siyah beyazlı takımın 5. teknik direktörü olan Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Hırvat futbolcu ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 senelik mukavele imzalanmıştı.

İtalya'dan talipleri olduğu konuşulan Rebic'in sezon sonunda karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 23 maçta 1 gol, 5 asistlik skor katkısıyla oynadı.

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