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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı! Bir dönem daha sona erdi

Beşiktaş, Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah beyazlı kulübün teknik direktörlük görevini sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe idare edecek.

13 Nisan 2024 Cumartesi 22:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı! Bir dönem daha sona erdi
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Beşiktaş'ta Portekizli teknik direktör Fernando Santos dönemi sona erdi.

SANTOS'UN İSTİFA YANITI

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçla birlikte Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Beşiktaşlı taraftarlar, Samsunspor maçında teknik direktör Fernando Santos'a yönelik istifa çağrısında bulundu.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Fernando Santos, maçın ardından yaptığı açıklamada istifa düşüncesi olmadığını söyledi. Ancak yönetim, Samsunspor beraberliği ve taraftarın tepkisi sonrası olağanüstü toplandı.

SANTOS İLE AYRILIK KARARI

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve bazı yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıdan Fernando Santos ile ayrılık kararı çıktı. Siyah-beyazlılarda takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe çalıştıracak.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan Fernando Santos için yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."

SANTOS'A ÖDENECEK TAZMİNAT

Beşiktaş, Fernando Santos'a 500 bin euro ödeme yapacak. Portekizli teknik adamın yardımcılarına ek olarak ödeme yapılmayacak. Ödemeler mayıs ayı itibariyle 5 taksit halinde gerçekleşecek.

FERNANDO SANTOS'UN KARNESİ

Beşiktaş'ta Ocak ayında göreve başlayan Fernando Santos, takımın başında lig ve kupada toplam 16 maça çıktı.

Beşiktaş, Santos yönetiminde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

YENİDEN SERDAR TOPRAKTEPE

Beşiktaş'ta Santos sonrası görev Serdar Topraktepe'nin olacak. Topraktepe, Rıza Çalmbay sonrası da Santos gelene kadar görevi yürütmüştü.

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