İSTANBUL 22°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2022 Pazar / 9 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta ayrılık! Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi...
Spor

Beşiktaş'ta ayrılık! Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi...

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael'in gözüne giremeyince siyah beyazlı takımdan ayrılma kararı aldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup'un Trabzonspor ile anlaşması bekleniyor.

Akşam10 Nisan 2022 Pazar 14:42 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 14:42
ABONE OL

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in kadroya dahi almadığı Oğuzhan Özyakup, sezon sonu biten sözleşmesini uzatmayarak ayrılma kararını kafasına koydu. Akşam'ın haberine göre; milli futbolcu için Trabzonspor rotası gözüktü.

Valerien Ismael'den yönetime rapor! İşte gitmesini istediği futbolcular

OĞUZHAN ÖZYAKUP TRABZONSPOR'A GİDİYOR

Ligi şampiyon bitirmesi muhtemel olan Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen, Abdullah Avcı yönetiminde de kendisini geliştireceğini düşünen 29 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi biçilmiş kaftan.

Galatasaray'da tarihi operasyon! 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Trabzonspor cephesinde de durum aynı. Öyle ki Oğuzhan hem Avcı'nın eski öğrencisi, hem bonservisi elinde, hem Dorukhan gibi katkı sağlama ihtimali yüksek hem de gelecek sezon düşecek olan yabancı sayısı sebebiyle avantajlı durumda. Kısaca bu transfer iki taraf için de 'kazan-kazan' şeklinde.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.