Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in kadroya dahi almadığı Oğuzhan Özyakup, sezon sonu biten sözleşmesini uzatmayarak ayrılma kararını kafasına koydu. Akşam'ın haberine göre; milli futbolcu için Trabzonspor rotası gözüktü.

Valerien Ismael'den yönetime rapor! İşte gitmesini istediği futbolcular

OĞUZHAN ÖZYAKUP TRABZONSPOR'A GİDİYOR

Ligi şampiyon bitirmesi muhtemel olan Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen, Abdullah Avcı yönetiminde de kendisini geliştireceğini düşünen 29 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi biçilmiş kaftan.