Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi Rachid Ghezzal'ın durumu netleşti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'a, Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.
Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasının VAR'ı belli oldu
Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü sahalara dönemeyen Ghezzal, Başakşehir maçında da forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı ağrıları olduğu için maç kadrosuna alınmadı.
Başakşehir: 8 - Beşiktaş: 2Başakşehir - Beşiktaş
maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.