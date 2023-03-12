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Spor

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi Rachid Ghezzal'ın durumu netleşti

Beşiktaş'ın bu akşam Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın kadrodan çıkartıldığı öğrenildi.

12 Mart 2023 Pazar 14:58 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi Rachid Ghezzal'ın durumu netleşti
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'a, Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.

Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasının VAR'ı belli oldu

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü sahalara dönemeyen Ghezzal, Başakşehir maçında da forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı ağrıları olduğu için maç kadrosuna alınmadı.

Başakşehir: 8 - Beşiktaş: 2

Başakşehir - Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

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