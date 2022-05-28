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Spor

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi heyecanı! 15 bin 512 üye oy kullanabilecek

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak. 15 bin 512 üyenin oy kullanabileceği seçimde Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen başkanlık için yarışacak.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.

Seçimli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen, başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda 31 Aralık 2021 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 15 bin 512 üye oy kullanabilecek.

Seçimde yarışacak adaylar Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen'in yönetim kurulu listeleri şöyle:

AHMET NUR ÇEBİ

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.

FUAT ÇİMEN

Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.

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