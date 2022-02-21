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Spor

Beşiktaş'ta Batshuayi için karar verildi

Beşiktaş'ın Chelsea'den büyük umutlarla kiraladığı Michy Batshuayi hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Michy Batshuayi'nin transferi için herhangi girişimde bulunmayacak.

Fanatik21 Şubat 2022 Pazartesi 09:39 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:39
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Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, bugüne dek sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.

Beşiktaş'ta kimler gidecek, kimler kalacak? Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Michy Batshuayi...

Fanatik'in haberine göre; attıklarından çok kaçırdıklarıyla hayal kırıklığı yaratan Belçikalı santrfor ile ilgili Beşiktaşlı kurmaylar, sezon sonu herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmüyor. 28 yaşındaki oyuncu için yeniden kiralama ya da bonservis özelinde bir teklif götürülmesi planlanmıyor.

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