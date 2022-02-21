Beşiktaş'ta Batshuayi için karar verildi

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, bugüne dek sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.
Beşiktaş'ta kimler gidecek, kimler kalacak? Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Michy Batshuayi...
Fanatik'in haberine göre; attıklarından çok kaçırdıklarıyla hayal kırıklığı yaratan Belçikalı santrfor ile ilgili Beşiktaşlı kurmaylar, sezon sonu herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmüyor
. 28 yaşındaki oyuncu için yeniden kiralama ya da bonservis özelinde bir teklif götürülmesi planlanmıyor.