Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübü, Kurban Bayramı'nı Tüpraş Stadı'nda üyeleri ve taraftarlarıyla kutladı.

Tarihi kapı girişindeki Antre1903'te gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenine İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora ve yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Daltaban, yaptığı konuşmada "Bizim çok büyük, geniş ve kutsal bir ailemiz var. Dünyanın her yerinde ortak duyguları yaşadığımız, aynı anda üzüldüğümüz, aynı anda sevindiğimiz, aynı anda öfkelendiğimiz ve hiç vazgeçemediğimiz bir duyguyu temsil eden ruhun şemsiyesi altında çok büyük bir ailemiz var. Çok mutluyuz, Allah bize bu günleri tekrar nasip etti. Bu büyük ailenin bir neferi olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz." dedi.



Siyah-beyazlı camianın çok güçlü olduğunu aktaran Daltaban, "Hizmet etmek ayrı bir onur, ondan dolayı da çok mutluyuz. Bu güzel kutsal bayramlaşma töreni için ayaklarınıza sağlık. Allah bize nicelerini nasip eder inşallah. Öncelikle armasını taşıdığımız o yüksek, o yüce ruhun temsili altında birlik ve beraberlik içinde olmayı inşallah başarırız. Gerçekten çok önemli bir kültürün, mirasın evlatlarıyız. Allah, inşallah bize aynı mirası, evlatlarımıza o duruşla birlikte bırakmayı nasip eder. Bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dileklerimle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum." ifadelerini kullandı.

