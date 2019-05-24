Beşiktaş'ta beklenmedik istifa! İşte yerine gelen isim

Beşiktaş, yönetici Metin Albayrak'ın istifasının kabul edildiğini ve yerine Serdal Adalı'nın atanmasına karar verildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin 24.05.2019 (bugün) tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 22.05.2019 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa dilekçesini vermiş olan Metin Albayrak'ın istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Serdal Adalı'nın atanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."