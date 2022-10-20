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Spor

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Atiba Hutchinson...

Beşiktaş'ta bu sezon kadroya giremeyen 39 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın ocak ayında kariyerini noktalayabileceği iddia ediliyor.

20 Ekim 2022 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Atiba Hutchinson...
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson'un geleceği ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

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ATIBA FUTBOLU BIRAKMAYA HAZIRLANIYOR

Bu sezon hiçbir karşılaşmaya çıkmayan, kadroya dahi giremeyen ve yaklaşık 100 gündür sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağı da halen belli olmuş değil.

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KANADA'YI BEKLİYOR

Atiba Hutchinson'un, Kanada Milli Takımı kadrosunda yer almaması durumunda Ocak ayı itibarıyla yeşil sahalara veda edebileceği öğrenildi. Atiba, sadece hazırlık maçında 29 dakika süre alabilmişti.

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